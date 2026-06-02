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Social MediaKrasse Schnittchen

Lesezeit: 4 Min.

Auf der Suche nach dem viralen Moment: Mr. Beast, bürgerlich Jimmy Donaldson, ist ein Youtube-Megastar - und er hat jetzt ein Clipping-Portal gegründet.
Auf der Suche nach dem viralen Moment: Mr. Beast, bürgerlich Jimmy Donaldson, ist ein Youtube-Megastar - und er hat jetzt ein Clipping-Portal gegründet. Amal Alhasan/Getty Images for GEA

Die Social-Media-Feeds werden überflutet von kurzen Videos: Clipping nennt man dieses emotionsorientierte Zerschnipseln von Inhalten. Über eine neue Medienrealität und ihre Verlierer.

Von Michael Moorstedt

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Im Jahr zehn nach dem Start von Tiktok scheint sich das Internet auf seine finale Form geeinigt zu haben: den Clip. Ein paar Sekunden Aufmerksamkeit, eine steile Aussage, ein Untertitel in Großbuchstaben, dazu ein hyperventilierendes Emoji-Gesicht im Thumbnail. Mehr Zeit will offenbar niemand mehr investieren. Der Clip ist das atomisierte Medienfragment und die Welt schaut zu: auf Tiktok, Instagram Reels, Youtube Shorts.

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