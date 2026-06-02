Die Social-Media-Feeds werden überflutet von kurzen Videos: Clipping nennt man dieses emotionsorientierte Zerschnipseln von Inhalten. Über eine neue Medienrealität und ihre Verlierer.

Im Jahr zehn nach dem Start von Tiktok scheint sich das Internet auf seine finale Form geeinigt zu haben: den Clip. Ein paar Sekunden Aufmerksamkeit, eine steile Aussage, ein Untertitel in Großbuchstaben, dazu ein hyperventilierendes Emoji-Gesicht im Thumbnail. Mehr Zeit will offenbar niemand mehr investieren. Der Clip ist das atomisierte Medienfragment und die Welt schaut zu: auf Tiktok, Instagram Reels, Youtube Shorts.