Im Jahr zehn nach dem Start von Tiktok scheint sich das Internet auf seine finale Form geeinigt zu haben: den Clip. Ein paar Sekunden Aufmerksamkeit, eine steile Aussage, ein Untertitel in Großbuchstaben, dazu ein hyperventilierendes Emoji-Gesicht im Thumbnail. Mehr Zeit will offenbar niemand mehr investieren. Der Clip ist das atomisierte Medienfragment und die Welt schaut zu: auf Tiktok, Instagram Reels, Youtube Shorts.
Social MediaKrasse Schnittchen
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Die Social-Media-Feeds werden überflutet von kurzen Videos: Clipping nennt man dieses emotionsorientierte Zerschnipseln von Inhalten. Über eine neue Medienrealität und ihre Verlierer.
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