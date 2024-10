Von Aurelie von Blazekovic

Es ist gut, wenn Debatten, die inhaltlich speziell und in den Details kompliziert sind – dafür aber wichtig – bei einem breiten Publikum ankommen. So ist es beim Thema Presseähnlichkeit geschehen, vergangene Woche hat es gewisse Prominenz erlangt. Da verbreiteten ARD und ZDF, kurz bevor die Ministerpräsidenten in Leipzig die Reform der Öffentlich-Rechtlichen beschlossen, plötzlich schlimme Drohszenarien. Auf Instagram postete die Tagesschau schwarze Kacheln in eigener Sache. Werde die Reform verabschiedet, hieß es, könnte „unsere Arbeit auf Social Media eingeschränkt werden“, „Wir könnten euch schlimmstenfalls nicht mehr in vollem Umfang mit aktuellen Nachrichten und Themen beliefern, die für euch wichtig sind“.