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US-MidtermsSocial Media nützt nur den Rechten? Falsch

Lesezeit: 4 Min.

James Talarico, der demokratische Kandidat in Texas für den US-Senat, ist ein Tiktok-Phänomen. Anders als sein Kontrahent Ken Paxton, den Trump unterstützt.
James Talarico, der demokratische Kandidat in Texas für den US-Senat, ist ein Tiktok-Phänomen. Anders als sein Kontrahent Ken Paxton, den Trump unterstützt.
Mike Segar/REUTERS

Demokraten wie der Texaner James Talarico sind in sozialen Medien so präsent wie selten zuvor. Und in Brasilien gewann die Linke mit digitalem Wahlkampf. Hatte die Technologie nicht den Ruf, Antidemokraten zu helfen?

Von Joshua Beer

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Wer gerade in einem Steakhouse in, sagen wir, El Paso sitzt und probeweise mal Tiktok auf seinem Handy öffnet, kann die Sekunden zählen, bis er im Feed auftaucht. Dieser pastorale Pfadfinder-Typ mit dem Milchbubengesicht: James Talarico tritt in Texas für die Demokraten an, um Senator zu werden. Und obwohl Texas sonst triefend rot republikanisch ist, hat er eine ernsthafte Chance. Was viele Gründe hat, von denen viele wiederum mit Donald Trump zu tun haben. Doch Talarico dürfte auch helfen, dass er in Texas Tiktok zurzeit dominiert.

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