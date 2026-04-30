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DebatteWas soll das eigentlich sein, ein Influencer?

Lesezeit: 5 Min.

Na, kennen Sie alle Logos? Die Liste an Social-Media-Plattformen ist beinahe endlos, der Begriff „Social Media“ deshalb mehr als schwammig.
Na, kennen Sie alle Logos? Die Liste an Social-Media-Plattformen ist beinahe endlos, der Begriff „Social Media“ deshalb mehr als schwammig. Imago/Wikicomons/Collage:SZ

Warum viele Medien nicht auf Augenhöhe über die digitale Welt berichten – und es gefährlich ist, jede kleine Online-Aufregung einen „Shitstorm“ zu nennen. Ein Plädoyer für mehr Genauigkeit in der Berichterstattung über „das Internet“.

Essay von Marie Gundlach

Das Internet und seine Nutzer, sie stehen nicht gut da in diesen Zeiten. „Aber wie geht es den Influencern in Dubai?“, spöttelte die Süddeutsche Zeitung nach Beginn des Iran-Krieges, der Spiegel berichtete aus dem Outback: „Australien überprüft Visastatus von Influencerin wegen Wombatbaby-Videos“ und „Influencer ringt mit Krokodil – Behörden leiten Ermittlungen ein“. Und die Rheinische Post vermeldete: „Influencer aus Wesel schimpft über Vollzeitjob – ‚Das ist doch Quatsch‘“.

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