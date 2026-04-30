Das Internet und seine Nutzer, sie stehen nicht gut da in diesen Zeiten. „Aber wie geht es den Influencern in Dubai?“, spöttelte die Süddeutsche Zeitung nach Beginn des Iran-Krieges, der Spiegel berichtete aus dem Outback: „Australien überprüft Visastatus von Influencerin wegen Wombatbaby-Videos“ und „Influencer ringt mit Krokodil – Behörden leiten Ermittlungen ein“. Und die Rheinische Post vermeldete: „Influencer aus Wesel schimpft über Vollzeitjob – ‚Das ist doch Quatsch‘“.
DebatteWas soll das eigentlich sein, ein Influencer?
Lesezeit: 5 Min.
Warum viele Medien nicht auf Augenhöhe über die digitale Welt berichten – und es gefährlich ist, jede kleine Online-Aufregung einen „Shitstorm“ zu nennen. Ein Plädoyer für mehr Genauigkeit in der Berichterstattung über „das Internet“.
Essay von Marie Gundlach
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