Leuchtturmprojekt: Johann Jürgens und Liv Lisa Fries in der Sky-Serie "Babylon Berlin".

Komplett auf null: Was bedeutet der Ausstieg von Sky Deutschland für die deutsche Filmbranche - und was passiert mit "Babylon Berlin"?

Von David Steinitz

Das ist ein Paukenschlag für die deutsche Medienbranche: Der Sender Sky Deutschland will ab 2024 komplett aus der Produktion von fiktionalen Formaten aussteigen und keine eigenen Filme und Serien mehr herstellen. Das berichtete zunächst die US-Branchenzeitschrift Variety unter Berufung auf ein Memo von Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj, in dem er am Donnerstag seine Belegschaft über den Schritt informiert haben soll.