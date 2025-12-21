An jemandem, der so faszinierende Musik schrieb, im richtigen Leben Deftigkeiten nicht scheute und eine freche Zunge hatte, der ein scheinbar allzeit lustiger Bursche, aber zugleich ein in ganz Europa bekanntes Wunderkindgenie war, am Ende allerdings tragisch jung unter düsteren Umständen starb, an so jemandem kann der Film nicht vorbei.
Wow-SerieHistorisch oft falsch, dafür eher fad
Und noch eine Serie über den berühmten Komponisten: In „Amadeus“ geht es um Mozarts Rivalität zu Salieri.
„Mozart“-Serie im Ersten:Die schlechteste Serie der Welt
Die ARD-Serien-Produktion „Mozart/Mozart“ zeigt in nahezu sensationellem Ausmaß total miserables Fernsehen. Lieber Gott, bitte mach, dass es keine zweite Staffel gibt!
