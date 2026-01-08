Zum Hauptinhalt springen

AlkoholkonsumAus der Zeit gefallen

Markenzeichen Bierdosengürtel – Maskottchen „Duffman“ warb immer für die Biermarke „Duff“.
Markenzeichen Bierdosengürtel – Maskottchen „Duffman“ warb immer für die Biermarke „Duff“. (Foto: 20th Century Fox/Imago/Everett Collection)

Die großen Bierhersteller müssen kämpfen, selbst im Zeichentrick-Universum der „Simpsons“. Jetzt geht dort „Duffman“ in Rente, Sprecher und Maskottchen der Serien-eigenen Biermarke.

Von Alexander Menden

Theoretisch sind Cartoons unsterblich. Darin besteht ihr großer Vorteil im Vergleich zu menschlichen Schauspielern (virtuelle Wiederbelebungen per KI seien hier ausgeklammert). Am einfachsten ist es für Figuren wie Tom und Jerry, die einander immer wieder wortlos an die Wand klatschen, nur um im nächsten Clip wiederaufzuerstehen. Aber auch für Charaktere, mit denen man eine ganz bestimmte Stimme verbindet, kann es im Prinzip immer weitergehen. Micky Maus und Donald Duck etwa durchliefen zahlreiche Synchronsprecher – man musste nur Leute finden, die im Falsett beziehungsweise wie eine Ente reden konnten.

