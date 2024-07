Von Christiane Lutz

Eine Lektion, die amerikanischen Kindern schon in der Middle School eingehämmert wird, ist diese: Gib niemals auf. Never ever quit. „Quitting“ ist in den USA verpönter als einen miesen Job zu machen. Es passt nicht zum romantisch-pathetischen Selbstverständnis der Nation, in der alle immer „das beste“ geben. Sie sind keine Hinschmeißer. Sie sind Weiterkämpfer. Und wer doch mal hinschmeißt, nennt es Umweg, Planänderung.