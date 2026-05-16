Ted Turner ist tot. Der Mann, der das moderne Nachrichtenfernsehen erfunden hat, starb in der Nähe von Tallahassee, Florida. Außerdem erfand er die Comicreihe „Captain Planet“. Der Nachrichtensprecher weiß das nicht deshalb, weil er vorab mit Turners Biograf gesprochen hat oder einen anderweitigen tiefen Einblick zu bieten hat. Sondern weil er es live auf Sendung von Turners Wikipedia-Eintrag abliest. „Trad Media Goat“, kommentiert die Co-Moderatorin. Was man für alle über 25 wohl übersetzen muss: der Größte aller Zeiten der traditionellen Medien. Damit ist alles gesagt. Bei „Monitoring the Situation“ (MTS) widmet man sich anderen Dingen.