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Silicon ValleyIst das die neue Form, Nachrichten zu konsumieren?

Lesezeit: 3 Min.

Trump tut es, Vance tut es – und wir bald auch? Das Angebot, Nachrichtenlagen parallel in einem Dashboard zu konsumieren wie die US-Führung im „Situation Room“ am 21. Juni 2025 beim Schlag gegen Irans Atomanlagen, gibt es jetzt auch für Privatleute.
Trump tut es, Vance tut es – und wir bald auch? Das Angebot, Nachrichtenlagen parallel in einem Dashboard zu konsumieren wie die US-Führung im „Situation Room“ am 21. Juni 2025 beim Schlag gegen Irans Atomanlagen, gibt es jetzt auch für Privatleute. WHITE HOUSE/AFP

Oder vielleicht doch nur ein Safe Space für die Mächtigen dieser Welt? Was hinter dem neuen Newsangebot „Monitoring the Situation“ steckt.

Von Michael Moorstedt

Ted Turner ist tot. Der Mann, der das moderne Nachrichtenfernsehen erfunden hat, starb in der Nähe von Tallahassee, Florida. Außerdem erfand er die Comicreihe „Captain Planet“. Der Nachrichtensprecher weiß das nicht deshalb, weil er vorab mit Turners Biograf gesprochen hat oder einen anderweitigen tiefen Einblick zu bieten hat. Sondern weil er es live auf Sendung von Turners Wikipedia-Eintrag abliest. „Trad Media Goat“, kommentiert die Co-Moderatorin. Was man für alle über 25 wohl übersetzen muss: der Größte aller Zeiten der traditionellen Medien. Damit ist alles gesagt. Bei „Monitoring the Situation“ (MTS) widmet man sich anderen Dingen.

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