Die Schauspielerin Sibel Kekilli hat auf ihrem Instagram-Account ein Videostatement hochgeladen, in dem sie unlautere journalistische Methoden der Zeitschrift Bunte beklagt. Eine Bunte-Journalistin habe „seit Wochen, eigentlich seit Monaten“ versucht, ein Interview mit Kekilli zu führen. Kekilli habe mehrfach und unmissverständlich abgelehnt. Gegenüber ihrer PR-Managerin habe die Bunte-Journalistin behauptet, Kekilli habe ein Interview zugesagt. Das stimme schlicht nicht, sagt Kekilli. Dann habe die betreffende Bunte-Journalistin sich in einem Live-Podcast, bei dem Kekilli zu Gast war, ins Publikum gesetzt und das Gespräch „mitgeschnitten wahrscheinlich“, und anschließend in einem eigenen Artikel den Eindruck erweckt, Kekilli habe der Bunten das Interview gegeben.