In der zweiten Staffel der Therapeuten-Serie „Shrinking“ mit Jason Segel und Harrison Ford gerät das Persönliche wieder mit dem Professionellen durcheinander. Fabelhaft komisch.

Von Fritz Göttler

Grace hat es schließlich getan. Sie hat ihren fiesen Mann einen Abhang hinuntergestoßen, am Ende der ersten Staffel von Shrinking. Zu Beginn der zweiten sitzt sie nun in Untersuchungshaft, fünf Jahre drohen ihr. Jimmy und Brian besuchen sie regelmäßig, um sie aufzuheitern, und um ihre Chancen bei einer Verhandlung abzuwägen. Brian ist ihr Anwalt, Jimmy ihr Psychiater (shrinks werden die in Amerika mit liebevoller Boshaftigkeit genannt), Grace (Heidi Gardner) fühlt sich schuldig – und sie mag das.