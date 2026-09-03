Shirin David kritisiert die Netflix-Doku über sie – und gratuliert Helene Fischer dafür, dass die rechtzeitig aus ihrem Filmprojekt ausgestiegen sei. Aber kontrollieren Stars ihre Personality-Dokus nicht längst selbst?

Vor einem halben Jahr erschien Shirin Davids Netflix-Doku, zufrieden mit ihrer Darstellung ist die Musikerin und Influencerin aber nicht. Auf Instagram zeigte sie sich enttäuscht: „Barbara – Becoming Shirin David“ sei kein authentischer Film, sondern „vollkommen an den Haaren herbeigezogen“. Die Darstellung ihrer Person sei komplett verzerrt, nur ihr Leiden habe es in den Film geschafft, zu viel „Geheule“, zu wenig Tiefe und Herkunft, schrieb Shirin David.