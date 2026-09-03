Zum Hauptinhalt springen

NetflixDas Problem mit der Kontrolle

Lesezeit: 3 Min.

Shirin David in der Netflix-Doku „Barbara – Becoming Shirin David“.
Shirin David in der Netflix-Doku „Barbara – Becoming Shirin David“.
Netflix

Shirin David kritisiert die Netflix-Doku über sie – und gratuliert Helene Fischer dafür, dass die rechtzeitig aus ihrem Filmprojekt ausgestiegen sei. Aber kontrollieren Stars ihre Personality-Dokus nicht längst selbst?

Von Cara Hofmann

SZ bei Google bevorzugen

Vor einem halben Jahr erschien Shirin Davids Netflix-Doku, zufrieden mit ihrer Darstellung ist die Musikerin und Influencerin aber nicht. Auf Instagram zeigte sie sich enttäuscht: „Barbara – Becoming Shirin David“ sei kein authentischer Film, sondern „vollkommen an den Haaren herbeigezogen“. Die Darstellung ihrer Person sei komplett verzerrt, nur ihr Leiden habe es in den Film geschafft, zu viel „Geheule“, zu wenig Tiefe und Herkunft, schrieb Shirin David.

Zur SZ-Startseite

Neues Album von Shirin David
:„Reiche Frau sucht reicheren Mann“

Ist das Selbstermächtigung 2.0 oder ein Stockholm-Syndrom in einem neoliberalen Herrenwitz? Über Shirin Davids neues Album „Schlau aber blond“. Und die Frage: Kann Pop unpolitisch sein?

SZ PlusVon Jakob Biazza

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite