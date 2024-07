Mit ihrer Rolle in „Beverly Hills 90210“ wurde sie weltbekannt. Nun ist die Schauspielerin Shannen Doherty mit 53 Jahren gestorben.

Von Carolin Gasteiger

Wenn auf einmal Bilder einer der Lieblingsserien aus den Neunzigern die Social-Media-Profile fluten, ist der Anlass meist ein schlimmer. Am Sonntagnachmittag tauchen die Hauptdarsteller der US-Serie Beverly Hills 90210 auf, und man ahnt bestürzt, warum. Shannen Doherty ist tot. Sie spielte in der Teenie-Serie Brenda Walsh, die mit ihren Eltern und Zwillingsbruder Brandon aus Minnesota nach Kalifornien zieht, und dort das ganz normale, verrückte Highschool-Leben erfährt. Inklusive: Boys, boys, boys. Vor allem: Dylan McKay, Brendas große Liebe. Die beiden am Strand, beim Blutspenden, auf dem Abschlussball.