Im Netz: Eine volljährige Schauspielerin gibt sich in einer TV-Kulisse als Zwölfjährige aus - Chatbeginn.

Für den erfolgreichsten Dokumentarfilm Tschechiens geben sich drei Schauspielerinnen in Chatforen als Zwölfjährige aus. Über ein Experiment mit Folgen.

Gerade hat es wieder einen Ermittlungserfolg gegeben. Die tschechische Polizei hat genügend Beweise gesammelt gegen einen Mann, der Kinder und Jugendliche auf Ausflügen und in Sportcamps betreut - und im Internet Kinderpornografie verbreitet. Wesentliche Hinweise erhielt die Polizei durch den erfolgreichsten Dokumentarfilm, der je in tschechischen Kinos lief. Noch wird darüber verhandelt, ob er auch in Deutschland gezeigt werden kann.