„Sex And The City“Ciao, Carrie

Lesezeit: 5 Min.

Glückliche Katzenfrau: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in der letzten Staffel „And Just like That“.
Glückliche Katzenfrau: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) in der letzten Staffel „And Just like That“. (Foto: IMAGO/HBO/IMAGO/ZUMA Press)

Mit der nun wirklich letzten Serienfolge aus der „Sex and the City“-Welt  geht Carrie Bradshaw, für viele Rollenmodell und Lebensbegleiterin. Ihr Abschied war leider längst überfällig.

Von Marie Schmidt

Vielleicht darf man nicht zu viel darüber nachdenken, wenn ein Stück Popkultur so geliebt wird, so selbstverständlich zum Bestandteil von Gesprächen und Alltagswahrnehmungen geworden ist wie „Sex And The City“. Rational betrachtet war Carrie Bradshaw, die Heldin des Serien-Franchises, das seit vier Jahren in den drei Staffeln von „And Just Like That“ weitergeht, eigentlich nie ein besonders plausibler Charakter. Sie war vor allem ein gutes Lebensgefühl, leicht, witzig, sinnlich.

