Kim Cattrall tritt in "And Just Like That" auf

Ist "Sex and the City" denkbar ohne Samantha? In der zweiten Staffel der Fortsetzung "And Just Like That" taucht sie endlich wieder auf. Eine Liebeserklärung.

Von Susan Vahabzadeh

Samantha ist wieder drin, aber man sollte nicht zu viel erwarten. Die erste Staffel der Sex and the City-Fortsetzung And Just Like That fand ohne sie statt. Kim Cattrall, die Samantha in der Serie und den Kinofilmen gespielt hat, liegt mit ihren Co-Stars im Clinch und sagte folglich ab. And Just Like That ließ trotzdem die Möglichkeit ihrer Rückkehr offen, Samantha lebte aber in London und wollte mit den anderen nichts mehr zu tun haben - am Ende schickte ihr Carrie (Sarah Jessica Parker) eine Textnachricht.