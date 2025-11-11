Vielleicht hatte sich jemand bei Netflix zu sehr von der Euphorie anstecken lassen, vielleicht auch einfach nur einem tiefen Wunsch Ausdruck gegeben. Schließlich wäre es zu schön gewesen, von diesem Montag an die neuen Folgen der „Sesamstraße“ auf Netflix zu sehen. Ein entsprechender Trailer auf Youtube kündigte das auch genau so an. Aber schnell war der Clip wieder verschwunden, und Netflix selbst bestätigt auf Anfrage, dass die neuen (amerikanischen) Folgen der „Sesamstraße“ in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz nicht zu sehen sein werden.
StreamingVerwirrung um die „Sesamstraße“
Lesezeit: 2 Min.
Mit einem deutschen Trailer hatte Netflix auf die neuen Folgen der Serie hingewiesen. Und ihn dann wieder aus dem Netz entfernt. Was steckt dahinter?
