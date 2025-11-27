Zum Hauptinhalt springen

„Ana und Oscar“ ist die Liebesgeschichte zweier Menschen (Iria del Río und Francesco Carril), die auf einer Silvesterfeier beginnt.
„Ana und Oscar" ist die Liebesgeschichte zweier Menschen (Iria del Río und Francesco Carril), die auf einer Silvesterfeier beginnt.

Liebe im Zeitraffer, eine Welt voller erzwungener Glückseligkeit und ein letztes Gefecht in Hawkins: Die Empfehlungen des Monats.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Ana und Oscar

Kulturtipps
Zum Sehen, zum Lesen, zum Hören

Amanda Lear veröffentlicht eine Art Lebensbilanz, Nava Ebrahimi schreibt über Menschlichkeit in einer Geflügelfabrik und Netflix zelebriert das Ende von “Stranger Things”. Neun Kulturtipps für ein gemütliches Wochenende.

