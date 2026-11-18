„Kein Schäferstündchen während des Kongresses“, mahnt die Herzogin von Sagan ihren Liebhaber am Anfang der Serie „Vienna Game“ und tippt mit dem Finger an seinen Kopf: „Ich brauch all dein Blut da oben.“ Damit ist der neckische Ton gesetzt, und die Rollen sind verteilt. Der Liebhaber muss arbeiten. Immerhin ist sein Name Klemens Fürst von Metternich. Er ist der österreichische Außenminister, der gerade Delegationen und Herrscher aus ganz Europa zum Wiener Kongress empfängt.