Der Schauspieler Sam Lloyd, der unter anderem durch die Comedy-Serie "Scrubs" bekannt wurde, ist am 30. April infolge einer Krebserkrankung gerstorben. Das gab sein langjähriger Kollege Zach Braff auf Twitter bekannt. "Sam brachte mich immer zum Lachen, so dass ich jedes mal aus meiner Rolle gefallen bin, wenn wir eine Szene zusammen drehten", schrieb Braff. Sam hätte kein "netterer Mann" sein können.

Lloyd, der 56 Jahre alt wurde, trat zusammen mit Braff in "Scrubs" auf. In der 2001 angelaufenen NBC-Serie, die sich um das Leben von jungen Ärzten dreht, spielte Lloyd den immer überforderten Krankenhaus-Anwalt Ted Buckland, ein wandelnder Inbegriff des traurigen Clowns, mit weit aufgerissenen Augen und leiser Stimme. Momente der Leichtigkeit gab es für Ted nur, wenn er mit seiner A-capella-Band in Erscheinung trat. In dieser Bandkonstellation sang Sam Lloyd auch im echten Leben. Die Mitglieder von "The Blanks" kannten sich zum Teil noch aus dem College.

Der Tweet von Braff, der am 1. Mai den Tod des Darstellers bekanntgab, ist inzwischen über 150 000 mal geliked und fast 24 000 mal geteilt worden. Darunter drückten Hunderte Fans ihre Traurigkeit aus, indem sie etwa ihre Lieblingsszenen von Lloyd teilten.

Lloyd hatte Gastauftritte in einigen Hit-Comedy-Serien, darunter auch "Modern Familiy", "Malcom in the Middle", "Seinfeld" und "Spin City". Anfang 2020 wurde ihm ein Gehirntumor diagnostiziert. Er hinterlässt Frau und Sohn.