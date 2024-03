Die Hebammen-Serie "Push" zeigt Gebärende und Geburten lebensecht - und in ihrer ganzen Vielfalt. Das ist so aufklärend wie berührend.

Von Elisa Britzelmeier

Zum größten Quatsch, mit dem Fernsehen und Kino einem das Hirn zuballern, gehören die Bilder von Geburten. Fruchtblase geplatzt, tatütata, Gepresse und Gebrüll, schon ist das Kind da. In Vorbereitungskursen, durch Gespräche mit Freunden oder am eigenen Leib erfährt man dann nach Jahren mit diesen Vorstellungen im Kopf: So ist das in echt ja gar nicht. Insofern ist die ZDF-Neo-Serie Push ein kleines Wunder.