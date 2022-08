Doku-Serie "The Most Hated Man on the Internet"

Er nannte sich selbst einen "professionellen Lebenszerstörer": Hunter Moore in "The Most Hated Man on the Internet".

Die Netflix-Serie "The Most Hated Man on the Internet" über "Revenge Porn" und den Internet-Mob ist verstörend - und genau deswegen wichtig.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Man muss sich, wenn man über die verstörende Netflix-Serie The Most Hated Man on the Internet nachdenkt, kurz zurückversetzen in die Wildwest-Zeiten des Internets. Es geht um die Webseite Isanyoneup, auf der Leute anfangs obszöne Fotos von sich selbst hochluden und dann obszöne Fotos von anderen - und so das menschenverachtende und existenzzerstörende Internet-Genre "Revenge Porn" hervorbrachten: die Lust daran, jemanden öffentlich zu blamieren, auf möglichst unappetitliche Weise. Später kam raus, dass der Betreiber der Seite gemeinsam mit einem Komplizen E-Mail-Accounts junger Frauen hackte, deren privat verschickte Fotos klaute und sie auf der Webseite veröffentlichte.