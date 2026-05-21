Etta Tiger Jonze hat ein eidetisches Gedächtnis, das heißt sie kann ungeheuer viel ungeheuer schnell und ausführlich im Kopf behalten. Das ist ziemlich effektiv bei der Arbeit (sie macht in den Sümpfen der Florida Keys Bootsfahrten für Touristen und da fragt sie die Leute, wo sie herkommen, und wenn etwa ein Bub Glenwood Springs, Colorado quäkt, weiß sie sofort, das ist dort, wo der legendäre Doc Holliday seine Lunge aus dem Leib keuchte) und in der Liebe (sie kann ihren Freund sofort aufklären über Footballspieler Dan Marino und die Miami Dolphins). Und es ist vor allem wichtig für ihre große Aufgabe: ein Dutzend Männer umzubringen.