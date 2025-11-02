Zum Hauptinhalt springen

Verirrte „Welt“-Anfrage für TalkshowZwei Kurze bitte

Lesezeit: 2 Min.

Sebastian Kurz wird nicht zum ersten Mal mit Sebastian Kurz verwechselt.
Sebastian Kurz wird nicht zum ersten Mal mit Sebastian Kurz verwechselt. (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

„Welt“-Chefredakteur Jan Philipp Burgard wollte Sebastian Kurz in seine Talkshow einladen. Allerdings hat er den falschen Mann erwischt. Der reagiert mit Humor und schlägt vor: ein Gipfeltreffen unter Namensvettern.

Von Carolin Gasteiger

Sebastian Kurz habe sich „aufrichtig gefreut“, über die Einladung in Jan Philipp Burgards Talkshow. So schreibt er es in einem an den Welt-Chefredakteur adressierten Post auf Facebook. Wie der Branchendienst DWDL.de weiß, sollen in dem geplanten Format „burgard.“ (Ausstrahlungstermin noch unbekannt) Personen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Wort kommen. Und es soll „in die Tiefe gehen“, heißt es weiter. Mit Sebastian Kurz wird das vorerst jedoch nicht passieren.

Zur SZ-Startseite

Satire-Zeitung
:Lügen, bis sich die Druckpressen biegen

Deutschlands bekannteste Satireplattform „Der Postillon“ gibt es jetzt als Printzeitung. Was für ein Blödsinn − im besten Sinne.

Von Marie Gundlach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite