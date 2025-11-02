„Welt“-Chefredakteur Jan Philipp Burgard wollte Sebastian Kurz in seine Talkshow einladen. Allerdings hat er den falschen Mann erwischt. Der reagiert mit Humor und schlägt vor: ein Gipfeltreffen unter Namensvettern.

Sebastian Kurz habe sich „aufrichtig gefreut“, über die Einladung in Jan Philipp Burgards Talkshow. So schreibt er es in einem an den Welt-Chefredakteur adressierten Post auf Facebook. Wie der Branchendienst DWDL.de weiß, sollen in dem geplanten Format „burgard.“ (Ausstrahlungstermin noch unbekannt) Personen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu Wort kommen. Und es soll „in die Tiefe gehen“, heißt es weiter. Mit Sebastian Kurz wird das vorerst jedoch nicht passieren.