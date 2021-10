"Ganz schlimm, wenn so etwas in den Köpfen von Politikern steckt"

Interview von Cathrin Kahlweit

Das Wort "Inserate" ist in Deutschland weniger gebräuchlich, hier spricht man von "Anzeigen". Der am Wochenende im Zusammenhang mit der "Inseratenaffäre" zurückgetretene österreichische Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Team sollen Steuermittel zweckentfremdet, Umfragen geschönt und sich positive Medienberichte erkauft haben. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Unbestreitbar ist: Die sehr spezielle Art der Presseförderung in Österreich lässt sich leicht in ein Instrument für politischen Einfluss verwandeln. Andy Kaltenbrunner ist Politik- und Medienwissenschaftler, leitet das Medienhaus Wien und forscht an der Akademie der Wissenschaften. Er hat unlängst die viel beachtete Studie "Scheinbar transparent" zum Medienmarkt in Österreich publiziert.