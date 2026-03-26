Sebastian Hotz macht sich Sorgen. Er will am Abend noch Fußball spielen, dabei schrammt er sich oft das Knie auf. Und das würde am Freitagvormittag sicher unschön an der Anzughose kleben, wenn er sich vor dem Kammergericht Berlin erneut für zwei Tweets über ein Attentat auf Donald Trump verteidigen muss. Was haben Trump und der letzte Bus gemeinsam? „Leider knapp verpasst“. Und, wenig später: „Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.“ Der Vorwurf: Billigung von Straftaten, Paragraf 140 StGB. Nach einem Freispruch im Juli 2025 legte die Staatsanwaltschaft erfolgreich Revision ein, da ihrer Ansicht nach der Nachschub mit den Faschisten zu wenig Beachtung fand. Ein Anruf am Tag vor dem Prozess.