Das Schweizer Fernsehen (SRF) hat neulich etwas ausprobiert, nämlich eine neue Sitcom, die erste seit 20 Jahren. In „Unsere kleine Botschaft“ müssen eine Gruppe Schweizer Diplomaten in einem lateinamerikanischen Land mit den dortigen Sitten, der eigenen Landespolitik und vor allem untereinander klarkommen. Obwohl die Serie kaum ein Klischee auslässt, hat sie ihre Charaktere und deren Verhältnisse zueinander doch sehr gut getroffen, von der konservativen Karrierediplomatin bis zum gechillten, linksalternativen Expat.
Öffentlich-RechtlicheWas heißt sparen auf Rätoromanisch?
Lesezeit: 3 Min.
Beim Schweizer Rundfunk werden 900 Stellen gestrichen – ein Sechstel der gesamten Belegschaft. Warum die Sender im Nachbarland ganz andere Probleme haben als ARD und ZDF.
Von Nicolas Freund, Zürich
