Von Joachim Käppner

Und da ist plötzlich seine Stimme zu hören. Damals war sie Millionen Radiohörern vertraut in dieser Zeit, in welcher der Rundfunk eine unerhörte Neuerung war. Er veränderte das Leben in den Dreißigerjahren nicht weniger als später das Fernsehen und das Internet. Ein Star des jungen Mediums war der Mann, der aus dem Herzen der Finsternis sprach: William L. Shirer, US-Korrespondent in Nazideutschland. Später, 1945, kehrte er zurück und berichtete über die Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher, beobachtet Hermann Göring, Alfred Jodl und andere überlebende Größen des versunkenen Naziimperiums: „How the mighty have fallen“, wie tief die Mächtigen gefallen sind.