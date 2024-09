Von Max Ferstl, Roland Muschel

Anfang Juli starb Jürgen Mladek, der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, als er sein Auto in die Werkstatt brachte. Er war 56 Jahre alt, ein Tod wie aus dem Nichts, Herzkreislauf-Versagen, so steht es im Nachruf, den ein Kollege schrieb. Die Zeitung verliere „einen streitbaren und unkonventionellen Publizisten“. Einen, der in keine Schublade passe, der „Freude an anderen Meinungen“ gehabt habe. Ein besonderer Journalist, das ist die keineswegs seltene Botschaft, wenn ein Mitglied der Redaktion verstirbt.