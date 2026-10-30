Der „Sohn eines im Krieg totgeschossenen Vaters“ war sieben Wochen nach dem Ende dieses Krieges zur Welt gekommen, in „Schwandorf bei Wackersdorf“, wie er als unbeugsamer Widerborst seinen Geburtsort für Auswärtige gern identifizierte. Selbstverständlich reichte seine Ahnentafel bis in ein ziemlich graues, vermutlich raubritterliches Mittelalter zurück. Aber in dieser langen Linie schien auch Jenny von Westphalen auf, die den jüdischen Journalisten Karl Marx in die Familie brachte. Auch sonst fehlte es nicht an Extravaganzen: Ein Onkel, Pazifist wie Westphalen, hatte dem Vernehmen nach sein Vermögen der nicht ausreichend von der DDR finanzierten Deutschen Friedensunion (DFU) überwiesen.