Von Harald Hordych

Wer wird neuer Papst? Das entscheidet sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch eine in exklusiver Gemeinschaft durchgeführte Wahl, die am Ende mit einer spektakulär simplen wie ikonischen Handlung abgeschlossen wird – aufwendige Live-Berichterstattung ist für jedes Medium Pflicht. Spiegel.de hat deshalb einen Balken über die Berichterstattung zum Konklave gelegt. In dem schlichten Blau steht „Papstwahl“ – und die Silhouette des berühmten kleinen Schornsteins der Sixtinischen Kapelle ist zu sehen. Wer in diesen Tagen den Blick von dem blauen Signet und dem sehr bescheidenen Schornstein nicht abwenden kann, der tut, was auch viele Menschen auf dem Petersplatz den ganzen Tag tun: Er starrt auf einen Schornstein, der nicht erledigt, wofür Schornsteine gemacht sind. Er wartet. Dass er endlich die Arbeit verrichtet, für die Schornsteine gemacht sind.