„Schmutziges Pop-Geschäft“ bei Netflix:Der Betrug mit den „Backstreet Boys“

Von David Steinitz

Die Legende, die Lou Perlman gern über sich selbst erzählte, ging so: Als Kind aus einfachsten Verhältnissen habe er es schon als junger Mann zu großem Erfolg gebracht. Er gründete die Firma Trans Continental, die mithilfe von Investorengeldern eine Flotte von 50 Flugzeugen aufbaute und diese weitervermietete. Zu seinen Kunden, so Pearlman, gehörten bald zahlreiche Stars aus der Musikbranche: Paul McCartney, Madonna, Michael Jackson, New Kids on the Block. Besonders letztere Pop-Gruppe habe ihn beeindruckt. Er sei auf die Idee gekommen, das Konzept zu kopieren, zu verfeinern und zu verbessern, um selbst in der Musikbranche Fuß zu fassen. Daraufhin habe er erst die Backstreet Boys und später *NSYNC gecastet – und zum Welterfolg geführt.