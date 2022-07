Von Aurelie von Blazekovic

Patricia Schlesinger ist nicht nur Vorsitzende der ARD und Intendantin des RBB, sie ist auch Journalistin. Sie leitete früher das ARD-Studio Südostasien und moderierte das Politmagazin Panorama, kennt sich in Konfliktgebieten also aus, mit Sorgfalt und investigativer Recherche auch. Also war auch die Hoffnung groß, als Patricia Schlesinger im Januar der Vorsitz der ARD übernahm, dass da eine mit besonderer Integrität antritt. Die Hoffnung, dass sie weiß, worauf es ankommt und welche Standards es einzuhalten gilt, im Journalismus und in der Führung der stets zur besonderen Korrektheit verpflichteten Öffentlich-Rechtlichen.