Von Claudia Tieschky

Irgendwann an diesem überraschend sonnigen und beinah angenehmen Berliner Winternachmittag hat der Schauspieler Bjarne Mädel im mittelschönen Görlitzer Park endlich den Ort gefunden, der ihm behagt. Ein kleines Waldstückchen in einer Mulde, in die kaum einer abbiegt. Also steht man zusammen in der Senke. Im Schatten. Denn da ist Ruhe.