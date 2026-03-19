Ausschlafen bis zum Mittag, die Sonne und das Leben genießen, während andere schuften, mal eben Pfand wegbringen für „über 40 Euro Stundenlohn“, so rechnet Yannis B. es vor. Auf Instagram und Tiktok teilt der Hannoveraner provokant seinen Alltag als Arbeitsloser: „Propaganda I’m not falling for: „A*rbeiten, J*bs, Bewerbungen“ steht da in einem Video, immer wieder präsentiert er die angeblichen Vorteile des Arbeitslosenlebens. Kein Wunder, dass bald ARD, ZDF und Sat 1 beim Influencer anklopfen. Es klingt auch einfach zu schön, um wahr zu sein: Einer, der freimütig vor der Kamera mit etwas angibt, für das sich viele eher schämen? Da schlummert Fernsehgold. Doch es gibt einen Haken: Nicht alles, was Yannis B. erzählt, stimmt auch.