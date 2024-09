Von Philipp Bovermann

Wo dieser Mann auftritt, da bebt normalerweise die Erde, da herrscht Luftalarm, da läuft die Gegenoffensive. Paul Ronzheimer ist als Kriegsreporter für Axel Springer zu einer Marke geworden, das Gesicht der wehrhaften Presse als Garant einer wehrhaften Demokratie, Meinungsfreiheit, aber in kriegstüchtig. Dieser Mann, der sich sonst vor zerbombte Ruinen in der Ostukraine und im Gazastreifen stellt, zieht nun für eine Sat-1-Dokureihe durch Deutschland. Die Reise beginnt in Thüringen, ausgestrahlt wird die erste Folge am Montagabend.