Hillary Clinton bei „Maischberger“Die Abgründe der Weltlage – freundlich erklärt

Irgendwann auf halber Strecke des Interviews, das Sandra Maischberger mit Hillary Clinton am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz geführt hatte, fuhr es einem dann doch ein wenig in die Knochen. Die Frau hätte vor nicht allzu langer Zeit Präsidentin der USA werden können. Statt Trump. Damals, 2016, als sie drei Millionen Stimmen mehr bekommen hatte als er. Daran erinnerte Clinton auch nochmal. Aber da ist eben dieses vermaledeite Wahlleute-System, das sie nicht einmal in Amerika mögen, weil es aus dem Willen des Volkes ein Matherätsel macht, das man mit etwas Geschick und Boshaftigkeit so manipulieren kann, dass 62 Millionen mehr ist als 65. Clinton wollte da lieber nicht ins Detail gehen. „Ich bedaure zutiefst, was bei meiner Wahl passiert ist. Es gab zweifellos viele verschiedene Gründe.“