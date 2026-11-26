FDP-Chef Kubicki und Linken-Chef Pantisano streiten bei „Maischberger“ über Israel. Pantisano will den Tatsachen ins Gesicht schauen, seinem Gesprächspartner aber lieber nicht.

Die Linksfraktion hat, so viel ist bekannt, den Wahlerfolg des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani ziemlich genau studiert. Bei Luigi Pantisano, dem Co-Vorsitzenden der Linken, scheint vor allem das Lächeln hängen geblieben zu sein. Immer schön lächeln. Man weiß ja nie, was als Nächstes gefragt wird.