Die Linksfraktion hat, so viel ist bekannt, den Wahlerfolg des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani ziemlich genau studiert. Bei Luigi Pantisano, dem Co-Vorsitzenden der Linken, scheint vor allem das Lächeln hängen geblieben zu sein. Immer schön lächeln. Man weiß ja nie, was als Nächstes gefragt wird.
TV-Kritik„Bei den Linken gibt es Rassisten und Antisemiten“
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FDP-Chef Kubicki und Linken-Chef Pantisano streiten bei „Maischberger“ über Israel. Pantisano will den Tatsachen ins Gesicht schauen, seinem Gesprächspartner aber lieber nicht.
Von Thore Rausch
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