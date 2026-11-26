Die Linksfraktion hat, so viel ist bekannt, den Wahlerfolg des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani ziemlich genau studiert. Bei Luigi Pantisano, dem Co-Vorsitzenden der Linken, scheint vor allem das Lächeln hängen geblieben zu sein. Immer schön lächeln. Man weiß ja nie, was als Nächstes gefragt wird.
„Maischberger“Kubicki und Pantisano sind sich nur in einer Sache einig
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Der FDP-Chef und der Linken-Vorsitzende debattieren bei „Maischberger“ über Israel, Berlin und Steuergerechtigkeit – mit Spott und gegenseitigen Vorwürfen.
Von Thore Rausch
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