Der FDP-Chef und der Linken-Vorsitzende debattieren bei „Maischberger“ über Israel, Berlin und Steuergerechtigkeit – mit Spott und gegenseitigen Vorwürfen.

Die Linksfraktion hat, so viel ist bekannt, den Wahlerfolg des New Yorker Bürgermeisters Zohran Mamdani ziemlich genau studiert. Bei Luigi Pantisano, dem Co-Vorsitzenden der Linken, scheint vor allem das Lächeln hängen geblieben zu sein. Immer schön lächeln. Man weiß ja nie, was als Nächstes gefragt wird.