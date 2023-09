Von Lisa Priller-Gebhardt

Dort, wo Ende des 19. Jahrhunderts Berge von Mandeln gebrüht, zerrieben und mit Zucker vermengt in dampfenden Kupferkesseln verarbeitet wurden, hat nun die junge Salon Creative Media GmbH ihren Sitz. In der ehemaligen Marzipanfabrik entsteht das gleichnamige Magazin Salon, das die ehemalige Redaktionsleiterin ihrem Arbeitgeber Gruner + Jahr abgekauft hat. Soeben ist die erste Ausgabe unter neuer Verlagsstruktur erschienen. "Sicherlich haben Sie bemerkt, dass der Verlag Gruner + Jahr in den letzten Monaten in turbulentes Fahrwasser geraten ist", schreibt Anne Petersen in ihrem ersten Editorial als Magazin-Managerin. Das ist freundlich ausgedrückt.