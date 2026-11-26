Es gibt viele Fragen, die sich nach einer möglichen Wahl von Ulrich Siegmund zum ersten AfD-Ministerpräsidenten am 8. Dezember stellen würden – viele betreffen das Weiterfunktionieren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein Lieblingsthema der AfD. Siegmund will als Regierungschef in Sachsen-Anhalt die Medienstaatsverträge kündigen, die Grundlagen für den MDR, die ARD und das ZDF, aber auch für die Rundfunkfinanzierung durch den Beitrag. Abgesehen davon, dass Sachsen-Anhalt in so einem Fall anstelle des MDR einen eigenen öffentlichen Rundfunk aufbauen müsste, um das Grundgesetz zu erfüllen: Wie geht es dann im Rest des Landes weiter? Müssen die Bewohner der anderen 15 Bundesländer die Öffentlich-Rechtlichen künftig allein finanzieren? Wie kämen, wenn ein Land Nein sagt, die nationalen Rundfunkgesetze zustande, für die im Föderalismus alle Bundesländer zuständig sind.