Ukraine„Du hast keine Ahnung, was das heißt: Besatzer?“

Lesezeit: 4 Min.

Ein kahler Raum, ein Tisch, ein Handy, um die Angehörigen der russischen Soldaten anzurufen: Szene aus dem Youtube-Kanal „Ich will leben“ von Wolodymyr Solkin (rechts).
Ein kahler Raum, ein Tisch, ein Handy, um die Angehörigen der russischen Soldaten anzurufen: Szene aus dem Youtube-Kanal „Ich will leben“ von Wolodymyr Solkin (rechts). (Foto: youtube.com/@VolodymyrZolkin)

Der ukrainische Blogger Wolodymir Solkin interviewt russische Kriegsgefangene und stellt die Gespräche ins Netz. Damit hat er ein Millionenpublikum gewonnen. Genfer Konventionen? Ach was.

Von Sonja Zekri

Zu den wenigen Bereichen, in denen Russland und die Ukraine sich hin und wieder einigen, gehört der Gefangenenaustausch. Auch vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Alaska kehrten je 84 ukrainische und russische Gefangene in ihre Heimat zurück, eine Geste, ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft, was auch immer später beschlossen werden würde.

Gipfel zum Ukraine-Krieg in Alaska
:Treffen sich zwei Horrorclowns

Trump will in Alaska binnen zwei Minuten wissen, ob Putin auf Frieden gepolt ist? Dann kennt er sein Gegenüber schlecht. Eine kleine Nachhilfe, den russischen Präsidenten und sein Reich betreffend.

SZ PlusGastbeitrag von Irina Rastorgueva

