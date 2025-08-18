Zu den wenigen Bereichen, in denen Russland und die Ukraine sich hin und wieder einigen, gehört der Gefangenenaustausch. Auch vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in Alaska kehrten je 84 ukrainische und russische Gefangene in ihre Heimat zurück, eine Geste, ein Zeichen der Kooperationsbereitschaft, was auch immer später beschlossen werden würde.
Ukraine„Du hast keine Ahnung, was das heißt: Besatzer?“
Lesezeit: 4 Min.
Der ukrainische Blogger Wolodymir Solkin interviewt russische Kriegsgefangene und stellt die Gespräche ins Netz. Damit hat er ein Millionenpublikum gewonnen. Genfer Konventionen? Ach was.
Von Sonja Zekri
