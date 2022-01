Von Georg Mascolo

Kurz vor den Weihnachtstagen war der russische Sender RT DE - und man darf vermuten, auch der Kreml - einem großen Ziel ganz nah. Jedenfalls für ein paar Tage. Am frühen Morgen des 16. Dezember ging das deutsche Fernsehprogramm von "Russia Today" auf Sendung, gelungener hätte das Timing gar nicht sein können. Am Tag zuvor hatte das Berliner Kammergericht sein Urteil im sogenannten "Tiergarten"-Prozess gesprochen und die Hinrichtung des Georgiers Zelimkhan Khangoshvili einen Akt des "Staatsterrorismus" genannt. Zum Sendestart also gab es einen schon etwas älteren O-Ton des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der das Opfer einen "Terroristen" und "blutrünstigen Mörder" nannte. Aber ein formales Auslieferungsersuchen an Deutschland wurde nie gestellt.