Von Christian Zaschke

Etwas Besseres hätte Michael Wolff nicht passieren können. In der kommenden Woche erscheint in den USA sein nicht nur in der Medienbranche mit Spannung erwartetes Buch über den Sender Fox News und die Murdoch-Dynastie, und als wollte der Familienpatriarch dieser Publikation die größtmögliche Aufmerksamkeit verschaffen, ist Rupert Murdoch am Donnerstag überraschend als Chef seiner Unternehmen Fox Corp und News Corp zurückgetreten. Das hat wohl auch der mit viel Fantasie gesegnete Wolff nicht vorhergesehen.