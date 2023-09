Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt wäre da also das reale Finale von Sucession, der ganz und gar famosen Serie, der das Leben der Familie Murdoch ja keineswegs fremd ist. In dem HBO-Drama um einen alternden, rechtskonservativen Medientycoon, der einen Nachfolger für sein Imperium sucht, erliegt der Patron in seiner Privatmaschine einem Herzinfarkt, was den Erbstreit noch einmal deutlich verschärft. Der wahre Rupert Murdoch lebt zwar noch, aber am Donnerstag gab er überraschend bekannt, dass er nun tatsächlich bald abtreten und einem seiner Söhne Platz machen will.