Von Aurelie von Blazekovic und Claudia Tieschky, Animation: Jessy Asmus

Wenn der Skandal um Patricia Schlesinger eine positive Seite hat, dann vielleicht diese: Die vielen Regularien, Eigenwilligkeiten und Schwachstellen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfahren große Beachtung und werden von einer kritischen Öffentlichkeit auf Tauglichkeit geprüft. Das öffentlich-rechtliche System in diesem Land ist föderal und staatsfern, kompliziert und behäbig, riesig und kleinteilig. Dass man es so schwer versteht, ist Teil des Eindrucks von Intransparenz - also ein Problem für das Vertrauen derjenigen, die den Rundfunk finanzieren. Und das sind: alle. Deshalb ein Überblick für jene, die Mitreden und Mitstreiten wollen.