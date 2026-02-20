Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs KEF hat am Freitag in Berlin ihren 25. Bericht vorgestellt und eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags von derzeit 18,36 Euro um 28 Cent pro Monat auf 18,64 für die Jahre 2027 und 2028 empfohlen. Damit seien ARD, ZDF und Deutschlandradio angemessen finanziert. Das ist eine spektakuläre Veränderung gegenüber der Empfehlung vor zwei Jahren. Damals hielt die KEF noch 58 Cent in den kommenden vier Jahren für nötig, damit die Sender ihren Auftrag erfüllen können. 30 Cent Unterschied beim Beitrag sind harte Emotionswährung.