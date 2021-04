Von Caspar Busse

Die drei Männer saßen an diesem letzten Junitag des Jahres 1965 unter einem großen Apfelbaum im Garten einer Villa in der Hamburger Alsterkrugchaussee beisammen. Bei Erdbeerkuchen mit Sahne schloss das Trio damals einen Vertrag, der bis heute die deutsche Zeitschriftenbranche prägt. Die beiden Verleger Gerd Bucerius (Stern und Zeit) und John Jahr (Constanze, Brigitte, Schöner Wohnen, Petra, Capital) gründeten zusammen mit dem Hamburger Druckereibesitzer Richard Gruner das Druck- und Verlagshaus Gruner + Jahr (Bucerius wollte ausdrücklich nicht im Firmennamen auftauchen). "Mehrere Jahre hat es gedauert, bis sich diese drei in ihrem Wesen so unterschiedlichen Verleger und Unternehmer einig waren", erinnerte sich vor vielen Jahr einmal John Jahr, der Sohn eines der Gründer.