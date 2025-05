Von Bernhard Heckler

Manchmal muss man sich herbe Kritik für Dinge anhören, die man in bester Absicht getan hat. Etwa beim Kochen: Nudeln mit einer Soße aus angeröstetem Tomatenmark, Kapern, Rinderbrühe, Weißwein, Karotten, Chilis, Lorbeerblättern und ein bisschen Thunfisch – an manchen Tagen muss man eben mit dem arbeiten, was halt noch so im Kühlschrank ist. Großspurig als Earth meets Sea angekündigt, am Tisch dann aber wenig Begeisterung auslösend, können solche Kreationen fortan bei Hunger zur bangen Frage führen: Aber nicht schon wieder Nudeln mit allem, oder?