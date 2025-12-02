Es gibt Dinge, von denen kann man sich nicht vorstellen, dass sie wirklich passiert sind. RTL zum Beispiel: Dass der Kölner Privatsender vor 30 Jahren Kunstausstellungen, den Videokünstler Nam June Paik oder ein Archiv zur „TV-Kultur“ finanzierte, gehört zu solchen Geschichten. Man glaubte damals an die Macht des Fernsehens und an die Kraft, mit Sponsoring ein gewisses Schmuddel-Image bekämpfen zu können – zumal RTL zu dieser Zeit betont auch auf seriöse Informationssendungen setzte.
RTLDie Ruinierer vom Rhein
Lesezeit: 4 Min.
Nicht alle Probleme bei RTL sind hausgemacht, andere absolut. Eins heißt Inga Leschek, ist zuständig für die Inhalte, also etwa für Stefan Raab und Dieter Bohlen, und sagt: „Wir scheißen uns nichts.“
Von Hans-Jürgen Jakobs
Nachtkritik zu „Die Stefan Raab Show“:Um es mit Raab zu sagen: „Kein Scherz“
Zur neuen Raab-Sendung gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Es gibt Hoffnung. Die schlechte ...
Lesen Sie mehr zum Thema