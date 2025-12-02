Zum Hauptinhalt springen

Die Ruinierer vom Rhein

Lesezeit: 4 Min.

„Als Leisetreter wirst du im Fernsehen nichts“: Inga Leschek,  Programmchefin von RTL Deutschland, beim Deutschen Fernsehpreis.
„Als Leisetreter wirst du im Fernsehen nichts": Inga Leschek,  Programmchefin von RTL Deutschland, beim Deutschen Fernsehpreis.

Nicht alle Probleme bei RTL sind hausgemacht, andere absolut. Eins heißt Inga Leschek, ist zuständig für die Inhalte, also etwa für Stefan Raab und Dieter Bohlen, und sagt: „Wir scheißen uns nichts.“

Von Hans-Jürgen Jakobs

Es gibt Dinge, von denen kann man sich nicht vorstellen, dass sie wirklich passiert sind. RTL zum Beispiel: Dass der Kölner Privatsender vor 30 Jahren Kunstausstellungen, den Videokünstler Nam June Paik oder ein Archiv zur „TV-Kultur“ finanzierte, gehört zu solchen Geschichten. Man glaubte damals an die Macht des Fernsehens und an die Kraft, mit Sponsoring ein gewisses Schmuddel-Image bekämpfen zu können – zumal RTL zu dieser Zeit betont auch auf seriöse Informationssendungen setzte.

